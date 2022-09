Alessia Ventura ti guarda negli occhi | Tu dove guardi?

Leggi su newstv

(Di venerdì 23 settembre 2022) La bella 42enne nativa di Moncalieri si è sempre divisa tra il mondo della moda e quello della televisione. Ecco uno dei suoi ultimi scatti Bella, bellissima. Forse non più presente come vorremmo sugli schermi televisivi, ma ancora oggi, a 42 anni, una donna molto affascinante. Stiamo parlando di. Una delle ultime foto pubblicate su Instagram dalla conduttrice televisiva è davvero incantevole. E si fa fatica a non lasciar scivolare giù lo sguardo…(Instagram)Nel 1994 debutta nel mondo della moda partecipando come modella, a diverse sfilate. Nelle stagioni televisive 1999-2000 e 2000-2001 è valletta del quiz di Rete 4 “Ok, il prezzo è giusto!”. Nel 2001 viene scritturata nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine per interpretare il ruolo di Eleonora Sorrenti, mentre nelle stagioni ...