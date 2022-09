Alessandra Mussolini nuda sui social, ma è a fin di bene (Di venerdì 23 settembre 2022) Alessandra Mussolini si spoglia e pubblica sui social una foto che la ritrae a seno nudo. Non si tratta, però, di una trovata per raccogliere maggiori like e qualche follower in più, ma di un’occasione importante, ossia il progetto Nudi per la Vita incentrato sulla lotta al cancro, in particolare quello al seno. Il progetto, fortemente voluto da Mara Maionchi, ha visto la partecipazione di altre star del cinema e della televisione come Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia, Corinne Clery, Valeria Graci e Brenda Lodigiani. Il documentario, andato in onda il 21 e il 22 settembre, ha visto le sei artiste protagoniste esibirsi in un sensuale balletto su un palco gremito di un teatro: il loro compito era quello di eseguire una coreografia sensuale, togliendo un indumento per volta, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica femminile ... Leggi su diredonna (Di venerdì 23 settembre 2022)si spoglia e pubblica suiuna foto che la ritrae a seno nudo. Non si tratta, però, di una trovata per raccogliere maggiori like e qualche follower in più, ma di un’occasione importante, ossia il progetto Nudi per la Vita incentrato sulla lotta al cancro, in particolare quello al seno. Il progetto, fortemente voluto da Mara Maionchi, ha visto la partecipazione di altre star del cinema e della televisione come Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia, Corinne Clery, Valeria Graci e Brenda Lodigiani. Il documentario, andato in onda il 21 e il 22 settembre, ha visto le sei artiste protagoniste esibirsi in un sensuale balletto su un palco gremito di un teatro: il loro compito era quello di eseguire una coreografia sensuale, togliendo un indumento per volta, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica femminile ...

troppopolemico : domani mezza italia voterà la mussolini , ma non alessandra lei è impegnata a tale & quale , l’altra… - mauriziocascel1 : Non riesco a ritrovare più il tweet in cui si chiedeva alla Meloni cosa faceva il 25 Aprile ...la risposta fu' : i… - RomeoChestnut : @manginobrioches @FratellidItalia @GiorgiaMeloni La considerazione del ruolo della donna in quel partito è poco...… - ParliamoDiNews : Alessandra Mussolini nuda sui social, ma è a fin di bene #24Settembre #Attualità - StigmabaseE : [ITAL] Le prove generali - Nudi per la vita 22/09/2022 - YouTube: -