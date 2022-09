Aiuti immediati alle imprese e riduzione del caro bollette Parla Cinzia Leone | candidata al Senato per Impegno Civico

(Di venerdì 23 settembre 2022) A poche ore dal silenzio elettorale, che precede le elezioni di domenica 25 settembre, abbiamo ascoltato ai nostri microfoni le parole della senatricealper la Circoscrizione Sicilia di. Il gruppo, che avrà come obiettivo il superamento della soglia di sbarramento del 3%, nasce dall’iniziativa di Luigi Di Maio che, in dissenso con il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, ha stretto un patto con Bruno Tabacci del Centro Democratico e lasciato i pentastellati portandosi dietro un buon numero dimentari. “guarda ai problemi attuali in modo complessivo, conosce le difficoltà presenti delle varie categorie di cittadini e a queste vuole provvedere – dichiara la ...

RosariaBonacina : RT @ArcheFondazione: '+150% i #costi dell'elettricità, +230% i costi del gas'. Alle telecamere di @RaiNews arriva l'allarme del direttore d… - PaoloPolvara : RT @ArcheFondazione: '+150% i #costi dell'elettricità, +230% i costi del gas'. Alle telecamere di @RaiNews arriva l'allarme del direttore d… - rbonacina : RT @ArcheFondazione: '+150% i #costi dell'elettricità, +230% i costi del gas'. Alle telecamere di @RaiNews arriva l'allarme del direttore d… - ArcheFondazione : '+150% i #costi dell'elettricità, +230% i costi del gas'. Alle telecamere di @RaiNews arriva l'allarme del direttor… - vetustissima : @fabcet Poveri nel senso che in questo momento hanno perso tutto, hanno bisogno di avere aiuti immediati... -

News In Quota

Per evitare che persone, famiglie e pensionati ricorrano a canali di credito, soprattutto a quelli non ufficiali, occorrono. Questo è il riassunto del pensiero di Antonella Sciarrone ...In realtà, è stato da poco approvato un emendamento al decreto leggebis che introduce '... Per evitare il peggio servono dunque sostegni. 'In questa prospettiva - raccomanda Sciarrone ... Ordine del giorno di Badole: «Aiuti immediati alle strutture sportive» All'indomani dell'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti-bis, il comparto dell'edilizia si domanda se le modifiche ...Gli Osservatori specialistici chiedono maggiori sostegni da parte dello Stato. Le condizioni di anziani e famiglie peggiorano e sale il rischio pensioni pignorate ...