Aicast su proroga “dehors” per bar e ristoranti fino al 31 dicembre

Leggi su 2anews

(Di venerdì 23 settembre 2022)” PER BAR EAL 31. DELLA NOTTE (): “ASCOLTATI DAL GOVERNO, SEGNALE IMPORTANTE PER LE IMPRESE”. “Ladella possibilità per bar edi installare gratuitamentee pedane all’apertoal 31, inserita nel Dl Aiuti, è un segnale importante per le imprese che rappresentiamo – lo