Afmal for Women | il 29 settembre il galà al Fatebenefratelli di Napoli | raccolta fondi per Casa Donna Nuova

(Di venerdì 23 settembre 2022)for: questo il titolo del Charity Dinner Gala che si svolgerà il prossimo 29alle ore 20,30, sulla terrazza affacciata sul golfo delin Via Manzoni a. L’evento, organizzato da Maridì Communication, promosso da Fra Gerardo D’Auria, neo Superiore dell’Ospedale Buon Consiglio,, Presidente Nazionaleinsieme a Mariateresa Iannuzzo, Direttore Sanitario dello stesso Ospedale e Presidente della sezione, ha l’obiettivo di raccoglierea sostegno del progetto “” della Cittadella dell’Inclusione della Fondazione Diocesana Regina Pacis di Quarto, in ...

Il Denaro

Afmal for Women: questo il titolo del Charity Dinner Gala che si svolgerà il prossimo 29 settembre alle ore 20,30, sulla terrazza affacciata sul golfo del Fatebenefratelli in Via Manzoni a Napoli. L’ ...Giovedì 15 settembre 2022, presso la Sala Conferenze dell’ Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, il Superiore locale, Fra Lorenzo Antonio Gamos, ha ufficializzato l’apertura dell ...