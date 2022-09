Afghanistan | esplosione vicino alla mosche di Wazir Akbar Khan | ci sono vittime

emergency_ong : ?? #Esplosione a #Kabul vicino a una #moschea: ricevute 14 vittime, di cui 4 morte all'arrivo. #Afghanistan #laguerraè - Radio1Rai : ??#Afghanistan Esplosione vicino a una moschea a #Kabul. Almeno 4 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite. Lo ri… - rossmiccio : RT @emergency_ong: ?? #Esplosione a #Kabul vicino a una #moschea: ricevute 14 vittime, di cui 4 morte all'arrivo. #Afghanistan #laguerraè - eccapecca : RT @emergency_ong: ?? #Esplosione a #Kabul vicino a una #moschea: ricevute 14 vittime, di cui 4 morte all'arrivo. #Afghanistan #laguerraè - francescofort98 : RT @emergency_ong: ?? #Esplosione a #Kabul vicino a una #moschea: ricevute 14 vittime, di cui 4 morte all'arrivo. #Afghanistan #laguerraè -

A Kabul si è verificata un'nei pressi della moschea Wazir Akbar Khan, luogo dell'attentato terroristico del 2020. Il ...avvenuta in una delle strade principali della capitale dell'...che copre la capigliatura femminile " è obbligatorio e imposto per legge (un altro è l', ... L'delle proteste Violenze come quelle riservate a Mahsa Amini sono perciò all'ordine del ...(ANSA) - ROMA, 23 SET - Una forte esplosione si è verificata nelle vicinanze della Grande Moschea Wazir Muhammad Akbar Khan a Kabul. Lo rende noto Tolo News, secondo cui l'esplosione sarebbe avvenuta ...Un'esplosione si è verificata nei pressi della moschea Wazir Akbar Khan a Kabul, capitale dell'Afghanistan. L'ospedale italiano di Emergency a Kabul ha ...