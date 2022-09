Acqua, dal Pnrr 4,6 miliardi per il comparto (Di venerdì 23 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Con 4,6 miliardi di euro stanziati per la tutela della risorsa idrica, oltre 3 miliardi dei quali destinati alle aziende del comparto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può offrire un'accelerazione significativa degli investimenti e delle riforme nel settore. Le linee di intervento del Pnrr possono agire da propellente per un fabbisogno di investimenti delle aziende dell'idrico che, secondo le stime di Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche), si aggira attorno ai 14 miliardi di euro: un volume capace di generare ricadute positive su Pil (+0,78%) ed occupazione (circa 160mila nuovi posti di lavoro). I dati emergono dal paper “Il Pnrr e il servizio idrico integrato”, messo a punto da Utilitalia e presentato a Torino in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Con 4,6di euro stanziati per la tutela della risorsa idrica, oltre 3dei quali destinati alle aziende del, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può offrire un'accelerazione significativa degli investimenti e delle riforme nel settore. Le linee di intervento delpossono agire da propellente per un fabbisogno di investimenti delle aziende dell'idrico che, secondo le stime di Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche), si aggira attorno ai 14di euro: un volume capace di generare ricadute positive su Pil (+0,78%) ed occupazione (circa 160mila nuovi posti di lavoro). I dati emergono dal paper “Ile il servizio idrico integrato”, messo a punto da Utilitalia e presentato a Torino in ...

