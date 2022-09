sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Barçaleaks, Piqué tra contratto record e le accuse del club blaugrana: Nel gennaio 2018, Gerar… - CalcioFinanza : Barçaleaks, #Piqué tra contratto record e le accuse del club blaugrana -

Calciomercato.com

I poster sono stati avvistati a Parigi, Amsterdam,, Bruxelles, Lisbona, Manchester e ...da cui ora dovrà difendersi in tribunale....si sarebbe rifiutata di offrire contratti regolari a più di 10.600 rider nelle città di... viste le numerosea proprio carico che non le permettono di uscire macchiata dalla vicenda. ... Accuse al Barcellona, il n.1 della Liga Tebas risponde al Psg: 'Niente magia, invece il Psg apre il gas' Il Tribunale di Istruzione 9 di Barcellona indaga per presunta appropriazione indebita e prevaricazione nell'asilo nido dell'ospedale Vall d'Hebron da ...Iker Lecuona chiude il venerdì di libere del round di Barcellona al comando della classifica combinata. Il pilota Honda fa gli onori di casa precedendo Michael Ruben Rinaldi, secondo con la Ducati. To ...