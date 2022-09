Accise prezzo benzina: ecco fino a quando sarà prorogato lo sconto (Di venerdì 23 settembre 2022) Mentre l’inflazione morde, dall’energia al pane, il prezzo dei carburanti resta calmierato dall’intervento del governo, che ha più volte ridotto le Accise per tenere il tetto abbondantemente al di sotto dei 2 euro al litro. L’intervento dello stato La benzina è scesa a 1,70 euro litro. In realtà il suo prezzo sarebbe di due euro litro, 30 centesimi ce li mette lo Stato su decisione del governo. sconto in vigore da mesi e fino al prossimo 17 ottobre, che sta permettendo di evitare salassi almeno su questo fronte. Sono 60 miliardi quelli che il governo Draghi ha speso finora per alleviare la botta dell’inflazione, che viaggia al di sopra dell’8%. Pur essendo dimissionario, l’esecutivo guidato da Mario Draghi sembra essere intenzionato a mettere mano nuovamente al ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 settembre 2022) Mentre l’inflazione morde, dall’energia al pane, ildei carburanti resta calmierato dall’intervento del governo, che ha più volte ridotto leper tenere il tetto abbondantemente al di sotto dei 2 euro al litro. L’intervento dello stato Laè scesa a 1,70 euro litro. In realtà il suosarebbe di due euro litro, 30 centesimi ce li mette lo Stato su decisione del governo.in vigore da mesi eal prossimo 17 ottobre, che sta permettendo di evitare salassi almeno su questo fronte. Sono 60 miliardi quelli che il governo Draghi ha spesora per alleviare la botta dell’inflazione, che viaggia al di sopra dell’8%. Pur essendo dimissionario, l’esecutivo guidato da Mario Draghi sembra essere intenzionato a mettere mano nuovamente al ...

