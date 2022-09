“Accetto la mia umanità”: la lezione di Gwyneth Paltrow sui cambiamenti del suo corpo (Di venerdì 23 settembre 2022) Gwyneth Paltrow non ha alcuna paura di invecchiare e lo dimostra con uno scatto su Instagram. L’attrice, che tra qualche giorno compirà 50 anni, ha pubblicato una foto in bikini senza filtri e ha voluto condividere con i suoi follower delle riflessioni sul tempo che passa. Una lezione che ci ricorda quanto sia importante accettarsi, perché quelle rughe che vediamo ogni giorno sul nostro viso raccontano una storia che solo noi conosciamo. Gwyneth Paltrow, la lezione sull’accettazione Il prossimo 27 settembre Gwyneth Paltrow spegnerà 50 candeline ed è pronta a festeggiare virtualmente con tutti i suoi follower. L’attrice ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero in bikini, completamente senza filtri, mentre salta sorridente. A corredo dello ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 settembre 2022)non ha alcuna paura di invecchiare e lo dimostra con uno scatto su Instagram. L’attrice, che tra qualche giorno compirà 50 anni, ha pubblicato una foto in bikini senza filtri e ha voluto condividere con i suoi follower delle riflessioni sul tempo che passa. Unache ci ricorda quanto sia importante accettarsi, perché quelle rughe che vediamo ogni giorno sul nostro viso raccontano una storia che solo noi conosciamo., lasull’accettazione Il prossimo 27 settembrespegnerà 50 candeline ed è pronta a festeggiare virtualmente con tutti i suoi follower. L’attrice ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero in bikini, completamente senza filtri, mentre salta sorridente. A corredo dello ...

