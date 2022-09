A Vicenza Largo Paolo Rossi diventa realtà (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 23 settembre, giorno in cui ricorre il compleanno di "Pablito", Largo Paolo Rossi diventa realtà. Oggi a Vicenza si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'area esterna dello stadio Menti, i ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 23 settembre, giorno in cui ricorre il compleanno di "Pablito",. Oggi asi è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'area esterna dello stadio Menti, i ...

TUTTOJUVE_COM : A Vicenza Largo Paolo Rossi diventa realtà - CORNERNEWS24 : #Calcio - A Vicenza Largo Paolo Rossi diventa realtà Nel giorno del compleanno inaugurata area per 'Pablito' - glooit : A Vicenza Largo Paolo Rossi diventa realtà leggi su Gloo - krysia1966 : RT @paolomaggioni: Da oggi a Vicenza c’è Largo #PaoloRossi, una strada che ogni città d’Italia potrebbe ospitare, uno scrigno per custodire… - Nat_Casatelli : RT @paolomaggioni: Da oggi a Vicenza c’è Largo #PaoloRossi, una strada che ogni città d’Italia potrebbe ospitare, uno scrigno per custodire… -