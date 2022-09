A Vicenza la conferenza quadripartita di Vertice con altre tre forze armate Ue

(Di venerdì 23 settembre 2022) Oggi, venerdì 23 settembre, l’Arma dei Carabinieri ospita aladi, un’iniziativa di cooperazione multilaterale tra le gendarmerie edi polizia a statuto militare di quattro Paesi: Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Tre le tematiche sul tavolo: la formazione congiunta, la tutela ambientale e lo scambio di buone pratiche in ambito cyber, per restare al passo con le sfide tecnologiche e del metaverso.

Il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU) dei carabinieri ha ospitato oggi la conferenza quadripartita di Vertice (G4), un'iniziativa di cooperazione multilaterale. Oltre all'Arma dei Carabinieri, hanno partecipato all'incontro la Gendarmerie Nationale francese, la Guardia Civil spagnola e la Guardia Nacional Repubblicana portoghese.