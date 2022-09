A scuola senza zaino e niente compiti a casa: ecco il modello delle lezioni pugliesi (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Istituto comprensivo di Alessano, Montesardo e Specchia nelle Puglie ha adottato un nuovo metodo scolastico, chiamato: “senza zaino”. Le regole di questo Ic prevedono che gli studenti non debbano portare lo zaino a scuola, che non abbiano compiti per casa e che se devono andare in bagno durante le lezioni non devono chiedere il permesso. Anche se la dirigente scolastica, Salvatora Accogli, che le classi interessate da questo nuovo sistema, cioè le prime e le seconde dei due plessi interessati vestano allo stesso modo. Le prime elementari una maglia verde, le seconde una maglia gialla., almeno finchè non potranno mettere il grembiule. Cosa prevede questo metodo sperimentale Se lo zaino non viene portato a scuola i giovani studenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Istituto comprensivo di Alessano, Montesardo e Specchia nelle Puglie ha adottato un nuovo metodo scolastico, chiamato: “”. Le regole di questo Ic prevedono che gli studenti non debbano portare lo, che non abbianopere che se devono andare in bagno durante lenon devono chiedere il permesso. Anche se la dirigente scolastica, Salvatora Accogli, che le classi interessate da questo nuovo sistema, cioè le prime e le seconde dei due plessi interessati vestano allo stesso modo. Le prime elementari una maglia verde, le seconde una maglia gialla., almeno finchè non potranno mettere il grembiule. Cosa prevede questo metodo sperimentale Se lonon viene portato ai giovani studenti ...

LaVeritaWeb : Crescono i casi, senza incidere sugli ospedali. Ma già si prepara la psicosi. Cisl: «Troppa fretta di abolire Dad e… - Agenzia_Ansa : Nelle scuole Malpighi di Bologna non si usa più il cellulare nelle ore di lezione e a ricreazione. Lo ha deciso la… - CorriereCitta : A scuola senza zaino e niente compiti a casa: ecco il modello delle lezioni pugliesi - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Vediamo come funziona questo #modelloscolastico alternativo?? - AgainCarlakak : RT @tonymultimedia1: Si! Si! Equivale: AMBIENTE: Clandestini spacciatori nei Boschi! DIRITTI: solo per i Vostri Clandestini ! LAVORO: abbas… -