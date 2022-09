A Monte di Procida due giornate di riflessione per ricordare Michele Sovente (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 24 settembre presso i giardini di dedalo in Cappella e il 25 presso il largo 7 luglio a Monte di Procida si terrà l’evento promosso dal Comune di Monte di Procida e dall’Associazione Culturale Michele Sovente in onore del poeta Cappellese. Saranno due giornate di riflessione, approfondimenti e ricche di emozioni. Oltre al tavolo tecnico organizzato da Antimo Scotto e Antonio Capuano del Comune di Monte di Procida, parteciperanno Mimmo Grasso, Ernesto Salemme, Nicola De Blasi, Annalisa Illiano, Pasquale Mancino, Francesca Montuori, Ivana Barone, Antonio Carannante, Marianna Illiano. Durante la manifestazione saranno presentati due libri: “Controluce”, raccolta delle poesie di Sovente pubblicate sul ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 24 settembre presso i giardini di dedalo in Cappella e il 25 presso il largo 7 luglio adisi terrà l’evento promosso dal Comune didie dall’Associazione Culturalein onore del poeta Cappellese. Saranno duedi, approfondimenti e ricche di emozioni. Oltre al tavolo tecnico organizzato da Antimo Scotto e Antonio Capuano del Comune didi, parteciperanno Mimmo Grasso, Ernesto Salemme, Nicola De Blasi, Annalisa Illiano, Pasquale Mancino, Francesca Montuori, Ivana Barone, Antonio Carannante, Marianna Illiano. Durante la manifestazione saranno presentati due libri: “Controluce”, raccolta delle poesie dipubblicate sul ...

