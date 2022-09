A La Reggia Designer Outlet screening gratuiti per le donne

(Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo la grande partecipazione dell’anno scorso, McArthurGlen Group ha deciso di realizzare anche per il 2022 il Tour Rosa per la Salute delle, coinvolgendo i cinque centri italiani e ospitando la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile che offre esami diagnostici. Quest’anno, martedì 27 e mercoledì 28 settembre, il tour cominciato a inizio mese negli altri centri del Gruppo McArthurGlen si conclude negli spazi de La. Madrina d’eccezione del progetto Maria Grazia Cucinotta, da anni vicina alleper sostenere l’importanza della prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori al seno. Le unità mobili di Komen Italia offriranno nel Centro campano prestazioni cliniche gratuite per la diagnosi precoce del tumore al seno, con ...

...a inizio mese negli altri centri del Gruppo McArthurGlen si conclude negli spazi de La. ...cui opera e della rilevanza che l'universo femminile ricopre per la vita quotidiana dei propri...Punto d'incontro tra domanda e offerta di lavoro sono stati i cinqueOutlet italiani del gruppo McArthurGlen - Barberino, Castel Romano, La, Noventa di Piave e Serravalle - che, ...CASERTA - Dopo la grande partecipazione dell’anno scorso, McArthurGlen Group ha deciso di realizzare anche per il 2022 il Tour Rosa per la Salute delle Donne, ...Dopo la grande partecipazione dell’anno scorso, McArthurGlen Group ha deciso di realizzare anche per il 2022 il Tour Rosa per la Salute delle Donne, coinvolgendo i cinque centri italiani e ospitando l ...