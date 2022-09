Zoff | «Juventus | periodo di assestamento dopo anni vincenti Allegri? Sono fiducioso»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 settembre 2022) Intervistato da Radio Radio Dinosi è espresso sul difficile inizio di stagione delladi. Le sue parole sui bianconeri DIFFICOLTA’ – «Accade cheaver vinto tanto ora è undi, che poi non definirei neanche tale. Si è comprato tanto in estate ma non si è trovata ancora la strada giusta. Certamente nulla è compromesso, ma fino ad ora le prestazioni nonstate da. Adesso si spera nel rientro di qualche uomo e penso a Federico Chiesa e non solo. Al momento le prospettive sul futuromeno certe».– «Ioancorache la Juve possa tirarsi su insieme a mister. Stando così le ...