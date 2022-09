Zelensky riceve Guerini, sentiamo il sostegno dell'Italia

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha ricevuto a Kyiv il ministroa Difesa Lorenzo. Una foto'incontro è stata postata su Instagram dallo stessoche ha parlato di "incontro significativo". "Per l', nonostante le numerose problematiche interne, la situazione in Ucraina resta molto importante", scrive sui suoi canali social il presidente ucraino. "il costantealla nostra sovranità e integrità territoriale, così come alla lotta per la nostra esistenza, dal presidente del Consiglio Mario Draghi, dal governo e dal popolono. Ringrazio il ministroa Difesano Lorenzoper il significativo incontro. La ...