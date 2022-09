Zelensky presenta i suoi “5 punti per la pace”. L’Ue pronta a nuove sanzioni. Scambio di prigionieri: libero l’oligarca Medvechuk (Di giovedì 22 settembre 2022) Nel bel mezzo della nuova escalation del conflitto tra Russia e Ucraina scatenata dalle ultime dichiarazioni di Vladimir Putin, il presidente Volodymyr Zelensky interviene all’assemblea generale dell’Onu e presenta i suoi cinque punti per la pace. Tutto mentre nel Paese continuano gli scontri a est e nel sud e l’Unione europea, con l’Alto rappresentante per la Politica Estera, Josep Borrell, preannuncia nuove sanzioni nei confronti di Mosca. Intanto, Kiev e Mosca hanno annunciano uno Scambio di prigionieri che, tra gli altri, ha portato alla liberazione dell’oligarca ucraino filorusso Viktor Medvedchuk in cambio di 215 “difensori delle acciaierie Azovstal“. IL PIANO DI Zelensky – La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Nel bel mezzo della nuova escalation del conflitto tra Russia e Ucraina scatenata dalle ultime dichiarazioni di Vladimir Putin, il presidente Volodymyrinterviene all’assemblea generale dell’Onu ecinqueper la. Tutto mentre nel Paese continuano gli scontri a est e nel sud e l’Unione europea, con l’Alto rapnte per la Politica Estera, Josep Borrell, preannuncianei confronti di Mosca. Intanto, Kiev e Mosca hanno annunciano unodiche, tra gli altri, ha portato alla liberazione delucraino filorusso Viktor Medvedchuk in cambio di 215 “difensori delle acciaierie Azovstal“. IL PIANO DI– La ...

