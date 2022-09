Zecchi: “Per i giovani la politica è senza visione, non c’è differenza tra le proposte” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – I giovani diciottenni che si affacciano per la prima volta sulla scena elettorale, chiamati ad esercitare il diritto al voto, “lamentano il fatto che alla politica manchi una visione. Questo comporta una assoluta indifferenza tra le varie proposte politiche. Non affermano questo principio con un tono polemico, ma con un senso di disagio perché vorrebbero capire le differenze”. E’ questa per il filosofo Stefano Zecchi, interpellato dall’AdnKronos, la percezione che i ragazzi hanno della campagna elettorale in corso a pochi giorni dalle urne. Prendendo in considerazione il suo caso particolare di padre di un diciottenne, Zecchi spiega: “Una delle domande più frequenti di mio figlio, il quale ha appena fatto la maturità al liceo classico ed è riuscito a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Idiciottenni che si affacciano per la prima volta sulla scena elettorale, chiamati ad esercitare il diritto al voto, “lamentano il fatto che allamanchi una. Questo comporta una assoluta intra le variepolitiche. Non affermano questo principio con un tono polemico, ma con un senso di disagio perché vorrebbero capire le differenze”. E’ questa per il filosofo Stefano, interpellato dall’AdnKronos, la percezione che i ragazzi hanno della campagna elettorale in corso a pochi giorni dalle urne. Prendendo in considerazione il suo caso particolare di padre di un diciottenne,spiega: “Una delle domande più frequenti di mio figlio, il quale ha appena fatto la maturità al liceo classico ed è riuscito a ...

giovanni_zecchi : Poi c’è Stefano #Pioli, che per non far sentire solo il suo collega #Inzaghi, toglie #Calabria (ammonito) per mette… - zecchi_daniele : @FannyAd00282524 Per me tu non sei ne di dx.. Ne di sx.. Sei solo deficiente.. -