Zaporizhzhia, l’Aiea svela: in corso negoziati tra Kiev e Mosca per la sicurezza della centrale (Di giovedì 22 settembre 2022) “negoziati veri” sono in corso tra la Russia e l’Ucraina per creare una zona di protezione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa nel sud dell’Ucraina. La notizia, una vera svolta, forse la prima sulla guerra in Ucraina, l’ha rivelata il direttore generale dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Mariano Grossi. Che, a margine dell’Assemblea generale a New York, ha incontrato, tra gli altri, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e quello ucraino Dmytro Kuleba. “Stiamo ingranando”, ha detto Grossi, sottolineando che, seppur non ci siano ancora risultati concreti, c’è l’impressione che le parti ritengano fondamentale creare una zona di sicurezza attorno all’impianto nucleare di Zaporizhzhia. Grossi si è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) “veri” sono intra la Russia e l’Ucraina per creare una zona di protezione attorno allanucleare di, la più grande d’Europa nel sud dell’Ucraina. La notizia, una vera svolta, forse la prima sulla guerra in Ucraina, l’ha rivelata il direttore generale del, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Mariano Grossi. Che, a margine dell’Assemblea generale a New York, ha incontrato, tra gli altri, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e quello ucraino Dmytro Kuleba. “Stiamo ingranando”, ha detto Grossi, sottolineando che, seppur non ci siano ancora risultati concreti, c’è l’impressione che le parti ritengano fondamentale creare una zona diattorno all’impianto nucleare di. Grossi si è ...

