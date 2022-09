Wta Tokyo 2022 | Osaka costretta al forfait | Haddad Maia va ai quarti

(Di giovedì 22 settembre 2022) Continua la travagliata annata di Naomi, che nel torneo di casa, a, èa darepoche ore prima del suo match di secondo turno contro Beatriz. Un malessere per la tennista nipponica, che nel Wta 500 in corso di svolgimento difendeva il titolo conquistato nel 2019. Poi due edizioni saltate a causa della pandemia, prima del ritorno in questo, che però è stato amaro per l’ex campionessa di Australian Open e Us Open. SportFace.

Naomi Osaka era la giocatrice più attesa al Toray Pan Pacific Open, WTA 500 tornato in calendario dopo tre anni e a Tokyo dopo quattro. Ma la vincitrice dell'ultima edizione, datata 2019 e organizzata in via eccezionale a Osaka, la sua città natale, ha dato forfait a causa di un problema agli addominali. La giapponese, ex numero 1 del mondo, avrebbe dovuto affrontare la brasiliana Beatriz Haddad Maia nel match valido per la qualificazione ai quarti.