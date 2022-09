WTA Tokyo 2022: Martic sorprende Pliskova, forfait Osaka per guai addominali. Avanti Samsonova e Kudermetova (Di giovedì 22 settembre 2022) Altra giornata per certi versi particolare al WTA 500 di Tokyo, che non si sta davvero facendo mancare niente in fatto di argomenti. Si va dal ritiro dal tennis della nipponica Kurumi Nara, avvenuto nel tabellone di qualificazione, all’infortunio di Daria Saville, con l’australiana che per la seconda volta si è rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: potrebbe volerci anche un anno per la ripresa completa. Nel bel mezzo dei rimanenti ottavi di finale, infatti, arriva la notizia del forfait di Naomi Osaka, che aveva assistito in prima persona al bruttissimo infortunio di Saville, dal momento che ne era l’avversaria. Opposta alla brasiliana Beatriz Haddad Maia, la giapponese ha dovuto però dare forfait. Questo il suo comunicato: “Sono davvero dispiaciuta di non poter essere in grado di competere ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Altra giornata per certi versi particolare al WTA 500 di, che non si sta davvero facendo mancare niente in fatto di argomenti. Si va dal ritiro dal tennis della nipponica Kurumi Nara, avvenuto nel tabellone di qualificazione, all’infortunio di Daria Saville, con l’australiana che per la seconda volta si è rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: potrebbe volerci anche un anno per la ripresa completa. Nel bel mezzo dei rimanenti ottavi di finale, infatti, arriva la notizia deldi Naomi, che aveva assistito in prima persona al bruttissimo infortunio di Saville, dal momento che ne era l’avversaria. Opposta alla brasiliana Beatriz Haddad Maia, la giapponese ha dovuto però dare. Questo il suo comunicato: “Sono davvero dispiaciuta di non poter essere in grado di competere ...

