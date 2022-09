WindTre vicina alla popolazione delle Marche colpita dall'alluvione

(Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 settembre 2022 –supporta le persone residenti nei comuni colpiti dgrave alluvione che ha interessato il territorio delle. Ai clienti mobile consumer prepagati residenti nei comuni di Senigallia, Cantiano, Tre Castelli e Barbara l’azienda ha già abilitato la navigazione illimitata per una settimana, nel caso in cui non sia prevista dloro offerta. Il Servizio di Assistenza 159 è inoltre a disposizione per supportare le richieste dei clienti residenti negli altri comuni delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, colpiti drecente alluvione, offrendo loro, in caso di esigenza, la possibilità di navigare senza limiti. Un piccolo gesto per permettere di continuare a comunicare e per contribuire a superare una difficile e complessa emergenza. Offerte fibra ...

