WhatsApp: gli aggiornamenti di stato diventano anche vocali (Di giovedì 22 settembre 2022) La beta 2.22.21.5 di WhatsApp per Android ha consentito di rintracciare riferimenti circa l’implementazione di una funzione di cui non si era mai sentito parlare, vale a dire della possibilità di utilizzare dei vocali come aggiornamenti di stato. Tra le altre cose, pare pure sarà possibile scegliere il colore dello sfondo per la propria registrazione, che verrà a sua volta visualizzata con la forma di un piccolo fumetto a quelli che l’ascolteranno. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, la riproduzione avverrà automaticamente, partendo ogni volta che un qualsiasi utente aprirà l’aggiornamento di stato. La nota vocale non dovrà superare la durata dei 30 secondi (non ci si poteva aspettare di più visto che si parla di aggiornamenti di stato) e verrà garantita dalla ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) La beta 2.22.21.5 diper Android ha consentito di rintracciare riferimenti circa l’implementazione di una funzione di cui non si era mai sentito parlare, vale a dire della possibilità di utilizzare deicomedi. Tra le altre cose, pare pure sarà possibile scegliere il colore dello sfondo per la propria registrazione, che verrà a sua volta visualizzata con la forma di un piccolo fumetto a quelli che l’ascolteranno. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, la riproduzione avverrà automaticamente, partendo ogni volta che un qualsiasi utente aprirà l’aggiornamento di. La nota vocale non dovrà superare la durata dei 30 secondi (non ci si poteva aspettare di più visto che si parla didi) e verrà garantita dalla ...

interclubpavia : ?? E' aperta la campagna tesseramento #InterClub per la nuova stagione 22/23! ***Member Kit esauriti!***Rimangono gl… - HDblog : Whatsapp, gli aggiornamenti di stato saranno anche vocali - gigibeltrame : Whatsapp, gli aggiornamenti di stato saranno anche vocali #digilosofia - cipcipdlo567 : @sara_saretta___ Io avrei continuato a vivere nell'ignoranza ?? ero a conoscenza solo del teatrino Belli perché gli… - michelameni_ : @LaBombetta76 @tw_whatsapp @Camy_cami Presumo non abbia figli, non riuscirebbe a dire “che sarà mai” altrimenti. A… -