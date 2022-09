Wanna su Netflix: per Wanna Marchi e Stefania Nobile nessun pentimento (Di giovedì 22 settembre 2022) Gli anni di carcere, le polemiche, le accuse, non hanno scalfito Stefania Nobile e Wanna Marchi che, non si erano pentite ai tempi del processo e non sono pentite ora, come raccontano nel documentario Wanna, di cui sono entrambe protagoniste. La docu serie Netflix, che non dà quasi per nulla spazio alle testimonianze delle decine e decine di persone truffate ( oltre 300mila ma poche centinaia si sono palesate, raccontando la loro storia e pochissimi hanno denunciato, costituendosi parte civile) ma punta tutto sulla storia di Wanna, sul suo racconto e su quello di Stefania Nobile. Nulla che non fosse già noto, ma il percorso freddo e lucido che le due donne fanno a ritroso, rivivendo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 settembre 2022) Gli anni di carcere, le polemiche, le accuse, non hanno scalfitoche, non si erano pentite ai tempi del processo e non sono pentite ora, come raccontano nel documentario, di cui sono entrambe protagoniste. La docu serie, che non dà quasi per nulla spazio alle testimonianze delle decine e decine di persone truffate ( oltre 300mila ma poche centinaia si sono palesate, raccontando la loro storia e pochissimi hanno denunciato, costituendosi parte civile) ma punta tutto sulla storia di, sul suo racconto e su quello di. Nulla che non fosse già noto, ma il percorso freddo e lucido che le due donne fanno a ritroso, rivivendo ...

Corriere : «È stata Netflix a cercarci. Mia madre Wanna Marchi è stata a lungo la regina della televisione. E, anche se sono 2… - shinjifreak : RT @AmaliaCoriani: Se #wannamarchi avesse avuto Instagram non sarebbe stata nulla di diverso dalle influencers che sponsorizzano prodotti b… - Kratos965 : @ninastarita Nella giornata di ieri Netflix USA ha fatto uscire una miniserie su Jeffrey Dahmer, Netflix Italia que… - Profilo3Marco : RT @Corriere: «È stata Netflix a cercarci. Mia madre Wanna Marchi è stata a lungo la regina della televisione. E, anche se sono 20 anni che… - MichaelGiulian2 : Tutti su Netflix ad ascoltare Wanna Marchi pronunciare 'D'accordo?!' P.S. Io non ho neanche Netflix ???? Sono strano lo so ???? -