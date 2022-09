Wanna Marchi ha cambiato vita: “Ecco cosa c’è nel mio futuro” (Di giovedì 22 settembre 2022) Gossip Tv. Wanna Marchi oggi rivela qual è il suo futuro dopo la morte del compagno. La regina delle televendite ha trascorso circa nove anni in carcere, ma adesso ha cambiato vita insieme alla figlia Stefania Nobile. Wanna Marchi ha rilasciato in un’intervista al Corriere della Sera in cui, commentando la serie tv in uscita su Netflix e incentrata sulla sua vita, rivela cosa c’è nel suo futuro. (Continua dopo la foto…) Wanna Marchi, sbarca su Netflix la docu-serie: tutte le anticipazioni Wanna Marchi oggi Vanna Marchi è stata un personaggio televisivo e da tutti è riconosciuta come la regina delle televendite. È divenuta ... Leggi su tvzap (Di giovedì 22 settembre 2022) Gossip Tv.oggi rivela qual è il suodopo la morte del compagno. La regina delle televendite ha trascorso circa nove anni in carcere, ma adesso hainsieme alla figlia Stefania Nobile.ha rilasciato in un’intervista al Corriere della Sera in cui, commentando la serie tv in uscita su Netflix e incentrata sulla sua, rivelac’è nel suo. (Continua dopo la foto…), sbarca su Netflix la docu-serie: tutte le anticipazionioggi Vannaè stata un personaggio televisivo e da tutti è riconosciuta come la regina delle televendite. È divenuta ...

onlyforthecorn : io muoio perché in un video di billi foster (su youtube) su wanna marchi c’è lo spezzone di un’intervista fatta ad… - Martyriccel92 : RT @sailorlagna: Scusate ma per me il documentario su Wanna Marchi mette proprio in luce il livello di rincoglionimento di una generazione… - ipretendtobeok : RT @sailorlagna: Scusate ma per me il documentario su Wanna Marchi mette proprio in luce il livello di rincoglionimento di una generazione… - BuUlino : @davidallegranti Wanna Marchi e Don Nascimento sono stati condannati per molto meno. - andrewsword2 : RT @danoris2110: Il documentario su Wanna Marchi ci ricorda che non eravamo tanto svegli neppure 30 anni fa. -