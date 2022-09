Wanna Marchi e Stefania Nobile: “Vorremmo incontrare in Brasile il Mago do Nascimento” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Vorremmo incontrare in Brasile il Mago do Nascimento. Non l’abbiamo più visto o sentito dl 2001. Cercheremo di metterci in contatto con lui”. In un’intervista al Corriere di Bologna Wanna Marchi e Stefania Nobile cercano di ricucire lo strappo con lo storico collega di scorribande magiche in tv. Galeotta fu la docuserie Netflix intitolata Wanna dove la ex imbonitrice tv, con figlia al seguito, appare continuamente nei quattro episodi online, raccontando e rianimando tre decenni di successi economici di televendite tv, accuse, arresti, galera e ritorno. Il Mago do Nascimento, altrimenti detto anche “maestro di vita”, era divenuto irreperibile durante il processo del 2006 dove la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) “inildo. Non l’abbiamo più visto o sentito dl 2001. Cercheremo di metterci in contatto con lui”. In un’intervista al Corriere di Bolognacercano di ricucire lo strappo con lo storico collega di scorribande magiche in tv. Galeotta fu la docuserie Netflix intitolatadove la ex imbonitrice tv, con figlia al seguito, appare continuamente nei quattro episodi online, raccontando e rianimando tre decenni di successi economici di televendite tv, accuse, arresti, galera e ritorno. Ildo, altrimenti detto anche “maestro di vita”, era divenuto irreperibile durante il processo del 2006 dove la ...

LunaticaLeone : RT @sailorlagna: Scusate ma per me il documentario su Wanna Marchi mette proprio in luce il livello di rincoglionimento di una generazione… - procioccione : RT @sailorlagna: Scusate ma per me il documentario su Wanna Marchi mette proprio in luce il livello di rincoglionimento di una generazione… - lamartz : RT @sailorlagna: Scusate ma per me il documentario su Wanna Marchi mette proprio in luce il livello di rincoglionimento di una generazione… - paolodale : 'Wanna Marchi ci ha incul*ti ancora?' No ragazzi, siete voi gli str*nzi che si mettono a guardarla. - FQMagazineit : Wanna Marchi e Stefania Nobile: “Vorremmo incontrare in Brasile il Mago do Nascimento” -