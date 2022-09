“Votate per il clima”: l’appello del country manager di Patagonia per le elezioni in Italia (Di giovedì 22 settembre 2022) Il nostro Paese è uno dei più fragili in Europa di fronte alla crisi climatica. La scienza del clima ci mostra da tempo che l’Italia, inserita nel contesto di un hot spot climatico come il Mediterraneo, risente più di altre zone del mondo dei recenti cambiamenti climatici di origine antropica e dei loro effetti, non solo sul territorio e gli ecosistemi, ma anche sull’uomo e sulla società, relativamente al suo benessere, alla sua sicurezza, alla sua salute e alle sue attività produttive. Dalle ondate di calore che mettono a rischio la vita delle persone più fragili e dei lavoratori che operano all’aperto, alle devastanti perturbazioni rese più gravi dall’assenza di strategie di adattamento, dalla trasformazione del ciclo dell’acqua con lo scioglimento dei ghiacciai alpini alla riduzione di piovosità ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 settembre 2022) Il nostro Paese è uno dei più fragili in Europa di fronte alla crisitica. La scienza delci mostra da tempo che l’, inserita nel contesto di un hot spottico come il Mediterraneo, risente più di altre zone del mondo dei recenti cambiamentitici di origine antropica e dei loro effetti, non solo sul territorio e gli ecosistemi, ma anche sull’uomo e sulla società, relativamente al suo benessere, alla sua sicurezza, alla sua salute e alle sue attività produttive. Dalle ondate di calore che mettono a rischio la vita delle persone più fragili e dei lavoratori che operano all’aperto, alle devastanti perturbazioni rese più gravi dall’assenza di strategie di adattamento, dalla trasformazione del ciclo dell’acqua con lo scioglimento dei ghiacciai alpini alla riduzione di piovosità ...

