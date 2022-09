Vorrei che la campagna elettorale durasse 15 minuti, come al cinema (Di giovedì 22 settembre 2022) di Paolo Di Falco Quindici minuti in media è la durata della pubblicità al cinema quando, seduti di fronte allo schermo, si finisce per vedere spezzoni di altri film in uscita prossimamente nelle sale: un’attesa che sembra quasi infinita ma poi, improvvisamente, si spengono le luci e finalmente la proiezione inizia. Sarebbe davvero l’ideale se la campagna elettorale che ormai ci perseguita fin da agosto avesse la stessa durata di una bella pubblicità: sicuramente ci saremmo risparmiati questo spettacolo di accuse, promesse e ipocrisia dove si finisce per giocare con la memoria degli elettori che, forse, è troppo corta. Se ci pensiamo, quasi sempre si finisce per “spegnere le luci” sulla legislatura appena trascorsa quando, paradossalmente, sarebbe il momento di accendere i fari sull’operato degli stessi che tirati a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) di Paolo Di Falco Quindiciin media è la durata della pubblicità alquando, seduti di fronte allo schermo, si finisce per vedere spezzoni di altri film in uscita prossimamente nelle sale: un’attesa che sembra quasi infinita ma poi, improvvisamente, si spengono le luci e finalmente la proiezione inizia. Sarebbe davvero l’ideale se lache ormai ci perseguita fin da agosto avesse la stessa durata di una bella pubblicità: sicuramente ci saremmo risparmiati questo spettacolo di accuse, promesse e ipocrisia dove si finisce per giocare con la memoria degli elettori che, forse, è troppo corta. Se ci pensiamo, quasi sempre si finisce per “spegnere le luci” sulla legislatura appena trascorsa quando, paradossalmente, sarebbe il momento di accendere i fari sull’operato degli stessi che tirati a ...

