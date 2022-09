Von der Leyen, siamo a democrazia contro autocrazia (Di giovedì 22 settembre 2022) "Prima della guerra Bucha era un sobborgo amichevole e tranquillo alla periferia di Kiev. Ho visto le fosse comuni, ho visto in prima persona la realtà della guerra di Putin. Si tratta di autocrazia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) "Prima della guerra Bucha era un sobborgo amichevole e tranquillo alla periferia di Kiev. Ho visto le fosse comuni, ho visto in prima persona la realtà della guerra di Putin. Si tratta di...

Agenzia_Ansa : La Turchia condanna i referendum per l'annessione alla Russia di 4 regioni sotto il suo controllo in Ucraina, defin… - davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - pietroraffa : == Ursula von der Leyen:'Voglio essere molto chiara, le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento per noi… - Matador1337 : RT @GiovaQuez: 'Zelensky che manda i suoi reggimenti sotto il segno della svastica, ecco il modello Wanna Marchi di Draghi. Ma abbiamo anch… - Antonel98214521 : RT @sweetlullaby0: L'eurodeputato tedesco Martin Sonneborn a Von Der Leyen: 'Quando hai iniziato il tuo servizio qui pensavo fossi solo inc… -