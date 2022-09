Von der Leyen: l’era dei fossili russi in Europa sta per finire. “Investiremo in Africa” (Di giovedì 22 settembre 2022) L'era della dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili russi sta per finire, e questo porterà a una "grande trasformazione geopolitica", con l'Ue che si affiderà a partner fidati come gli Usa e che investirà nelle infrastrutture per le rinnovabili dall'altra parte del Mediterraneo, nel continente Africano che un grande potenziale per il solare e l'eolico. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo discorso all'Università di Princeton, New York, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Questa guerra - ha osservato von der Leyen - cambierà radicalmente l'Europa. Pensiamo all'energia. All'inizio della guerra, l'Europa era fortemente dipendente dai combustibili ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) L'era della dipendenza dell'dai combustibilista per, e questo porterà a una "grande trasformazione geopolitica", con l'Ue che si affiderà a partner fidati come gli Usa e che investirà nelle infrastrutture per le rinnovabili dall'altra parte del Mediterraneo, nel continenteno che un grande potenziale per il solare e l'eolico. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der, durante il suo discorso all'Università di Princeton, New York, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Questa guerra - ha osservato von der- cambierà radicalmente l'. Pensiamo all'energia. All'inizio della guerra, l'era fortemente dipendente dai combustibili ...

