Von der Leyen: 'Crepe nel rapporto tra Cina e Russia, dobbiamo prendere seriamente la loro sfida alla democrazia' (Di giovedì 22 settembre 2022) Ursula von der Leyen, nel suo discorso all'Università di Princeton, ha parlato dell'alleanza tra Cina e Russia, un asse che sembra andato in crisi negli ultimi tempi. "All'inizio di quest'anno, Russia ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 settembre 2022) Ursula von der, nel suo discorso all'Università di Princeton, ha parlato dell'alleanza tra, un asse che sembra andato in crisi negli ultimi tempi. "All'inizio di quest'anno,...

Agenzia_Ansa : La Turchia condanna i referendum per l'annessione alla Russia di 4 regioni sotto il suo controllo in Ucraina, defin… - davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - pietroraffa : == Ursula von der Leyen:'Voglio essere molto chiara, le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento per noi… - ImolaOggi : UE, von der Leyen: 'siamo democrazia contro autarchia' ('siamo democrazia', che coraggio...) - RobertoBerretta : RT @ChanceGardiner: L'UE deve essere rasa al suolo e rifondata da zero. Ursula von der Leyen va perseguita penalmente per la distruzione de… -