Volley | Mondiale femminile 2022 Bonifacio e Gennari verso l’esordio | “Vittoria uomini ci carica”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 settembre 2022) Sale l’attesa perdell’Italia aldi. Sabato infatti le Azzurre affronteranno il Camerun nella prima partita della Pool A, che include anche le padrone di casa dell’Olanda e il Kenya. Appuntamento alle ore 15:00 al Gerledome di Arnhem, uno stadio multifunzionale con all’interno tre campi di gioco per la manifestazione iridata. In casa Italia si tratterà del primoanche per Sarae Alessia, che hanno così esternato le loro emozioni. “Non vediamo l’ora di cominciare, anche perchè la preparazione è stata davvero lunga – spiega– Ladella nazionale maschile ci, ovviamente un po’ di pressione dopo aver vinto Europeo ...