Volley femminile | Mondiali 2022 | le possibili rivelazioni Turchia e Giappone possono sorprendere

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 settembre 2022) Padrone di casa, squadre di buono spessore internazionale chesfruttare magari qualche distrazioni dei top team: le sorprese al Mondialediarrivare e non sarebbe clamoroso vedere una di questa squadre che non partono con i favori del pronostico, disputare una semifinale iridata. La lista dellesorprese non può che iniziare dalladi Giovanni Guidetti. Tanto dipende da Ebrar Karakurt che non fa della continuità il suo punto di forza ma dovesse l’opposta di Novara trovare la settimana giusta al momento giusto, la squadra turca può inserirsi a pieno diritto nel lotto delle favorite avendo centimetri, esperienza e doti tecniche sufficienti per giocarsela con le big. Non stupirebbe l’inserimento quantomeno fra le prime otto del torneo delle ...