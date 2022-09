Volley, Europei Under 20: Italia in semifinale, Polonia battuta 3-0 (Di giovedì 22 settembre 2022) Prosegue il cammino vincente e convincente dell’Italia agli Europei U20 di Volley maschile, in corso a Montesilvano e Vasto in Abruzzo. Gli Azzurrini di coach Battocchio infatti hanno battuto la Polonia con un netto 3-0 (25-18, 26-24, 25-14), un risultato che è valso il primo posto nella Pool I e la conseguente qualificazione per la semifinale. Adesso appuntamento a sabato al Palazzetto di Montesilvano, quando l’Italia si giocherà l’accesso alla finalissima contro la Bulgaria, che ha chiuso al secondo posto la Pool II. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Prosegue il cammino vincente e convincente dell’agliU20 dimaschile, in corso a Montesilvano e Vasto in Abruzzo. Gli Azzurrini di coach Battocchio infatti hanno battuto lacon un netto 3-0 (25-18, 26-24, 25-14), un risultato che è valso il primo posto nella Pool I e la conseguente qualificazione per la. Adesso appuntamento a sabato al Palazzetto di Montesilvano, quando l’si giocherà l’accesso alla finalissima contro la Bulgaria, che ha chiuso al secondo posto la Pool II. SportFace.

sportface2016 : #Volley #Italia in semifinale agli Europei U20 in corso in #Abruzzo - zazoomblog : Volley Europei U20: l’Italia batte 3-0 la Serbia - #Volley #Europei #l’Italia #batte - ClaraPorta4 : RT @sportface2016: #Volley, Europei U20: l'Italia batte 3-0 la Serbia - sportface2016 : #Volley, Europei U20: l'Italia batte 3-0 la Serbia - zazoomblog : Volley Europei Under 20: l’Italia si sbarazza della Serbia e ipoteca la semifinale - #Volley #Europei #Under #l’It… -