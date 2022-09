Voglia di partire ma attenzione agli insetti | souvenir indesiderati al rientro dalle vacanze

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 22 settembre 2022) Pronti a? Che sia mare o montagna, con l’arrivo dell’estate gli italiani si preparano alle tanto desiderate ferie con gli amici, con il proprio partner o con la famiglia. Dopo questi due anni la voglia di tornare a viaggiare è tanta e saranno molti gli italiani che quest’anno resteranno nel Bel Paese a trascorrere il periodo estivo. In generale, quando si pianifica un viaggio, che sia tra le nostre terre o in mete esotiche e lontane, bisogna fare moltaa non lasciare nulla al caso, per non farsi cogliere di sorpresa da ospiticome, ad esempio, gli infestanti, che potrebbero rovinare il nostro soggiorno da sogno. Ma quali sono gliche si possono trovare nei luoghi di vacanza? Rentokil – azienda specializzata nel monitoraggio ed eliminazione degli infestanti del gruppo Rentokil ...