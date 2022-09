(Di giovedì 22 settembre 2022) Con un numero di visitatori in continuo aumento, che nella prima domenica diha raggiunto oltre 27.000 presenze, l’Istituto VIVE –diretto da Edith Gabrielli si va configurando sempre di più come un nuovo fondamentale polo culturale all’interno della città di Roma. In occasione delledel– GEP (European Heritage Days), promosse dal Ministero della Cultura (MiC) per riaffermare la centralità delculturale e del suo valore storico, artistico, identitario, il VIVE propone un ricco programma di appuntamenti gratuiti, al costo simbolico di 1 euro, sul tema “culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”. Nelledi sabato ...

italiaserait : Vittoriano e Palazzo Venezia visite guidate gratuite per le Giornate Europee del Patrimonio, il 24 e 25 settembre - gioalbarosa : #Roma - CIELI di SETTEMBRE - visioni dai Fori Imperiali Uno squarcio drammatico di nuvole, una luce potent… - HolidayHomeRoma : Vittoriano e Palazzo Venezia: per le Giornate Europee del Patrimonio nuove aperture serali straordinarie e visite g… - ViaMarcoAurelio : Costruito nella seconda metà del quindicesimo secolo, il Palazzetto Venezia (?? il cortile) venne smontato e rimonta… - this1sluca : @_xdav_ Il palazzo VittoriANO -

Italia Sera

Con un numero di visitatori in continuo aumento, che nella prima domenica di settembre ha raggiunto oltre 27.000 presenze, l'Istituto VIVE "Venezia diretto da Edith Gabrielli si va configurando sempre di più come un nuovo fondamentale polo culturale all'interno della città di Roma. In occasione delle Giornate ...... ha svelato un retroscena sul suocero: "Nel lontano 1968 il padre di Stefano, che è... di Silvana) Romina Power "non riuscivo a camminare"/ "Vivo in Puglia ma non per Albano. L'amore"... Vittoriano e Palazzo Venezia: visite guidate gratuite per le Giornate Europee del Patrimonio, il 24 e 25 se... Con un numero di visitatori in continuo aumento, che nella prima domenica di settembre ha raggiunto oltre 27.000 presenze, l’Istituto VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia diretto da Edith Gabrielli si ...FOTODIRETTA - Il feretro della Regina a Windsor per l'ultimo saluto della famiglia reale. La sovrana sarà sepolta nella cappella di St George accanto al principe Filippo. Anche qui la Regina è stata a ...