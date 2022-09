Visita straordinaria alla scoperta dell’Orto Botanico (Di giovedì 22 settembre 2022) In occasione delle Celebrazioni degli 800 anni dell’Ateneo Federico II, il 24 settembre è prevista una giornata di appuntamenti per adulti, bambini e amici a quattro zampe all’Orto Botanico. L’iniziativa rientra nel percorso dei “Cantieri”, in collaborazione con il FAI e con il patrocinio di RAI Campania. Ad accompagnare i Visitatori nel corso dell’appuntamento in ... L'articolo proviene da Espresso napoletano. Leggi su espressonapoletano (Di giovedì 22 settembre 2022) In occasione delle Celebrazioni degli 800 anni dell’Ateneo Federico II, il 24 settembre è prevista una giornata di appuntamenti per adulti, bambini e amici a quattro zampe all’Orto. L’iniziativa rientra nel percorso dei “Cantieri”, in collaborazione con il FAI e con il patrocinio di RAI Campania. Ad accompagnare itori nel corso dell’appuntamento in ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

paoloigna1 : RT @MuseoArcheoCa: Domani cominciano le #GEP2022!?? Vi aspettiamo al Museo per l’apertura straordinaria dello Spazio SanPancrazio, sabato 24… - ItalyinSerbia : RT @gori_luca: Oggi ho fatto visita al III Liceo bilingue di #Belgrado dove ho incontrato la preside, i professori e alcuni studenti della… - InfoCulturaCa : RT @MuseoArcheoCa: Domani cominciano le #GEP2022!?? Vi aspettiamo al Museo per l’apertura straordinaria dello Spazio SanPancrazio, sabato 24… - ninotelia1 : RT @MuseoArcheoCa: Domani cominciano le #GEP2022!?? Vi aspettiamo al Museo per l’apertura straordinaria dello Spazio SanPancrazio, sabato 24… - sehmagazine : RT @MuseoArcheoCa: Domani cominciano le #GEP2022!?? Vi aspettiamo al Museo per l’apertura straordinaria dello Spazio SanPancrazio, sabato 24… -