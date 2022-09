Vigorito: “Cannavaro ha rinunciato a Mondiali e Champions per venire qui” (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Deciso l’esonero di Fabio Caserta, Oreste Vigorito si è voluto “regalare” un altro campione del mondo del 2006. Dopo Filippo Inzaghi, il presidente giallorosso ha scelto di affidare le chiavi del suo Benevento a Fabio Cannavaro. Come per SuperPippo, anche l’ex difensore di Juventus e Real Madrid è stato presentato nella cornice di Palazzo Paolo V. Il numero uno della Strega ha motivato così la decisione di dare una sterzata a una stagione cominciata sottotono. “Fabio Cannavaro è una persona che vale il riscatto di una città, Napoli, e di una nazione, l’Italia. E’ arrivato a grandi risultati mantenendo invariate le sue doti morali. Ha rifiutato sia una squadra che farà i Mondiali che un club di Champions. Ha scelto di giocare la coppa dei sanniti e qui nel Sannio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Deciso l’esonero di Fabio Caserta, Orestesi è voluto “regalare” un altro campione del mondo del 2006. Dopo Filippo Inzaghi, il presidente giallorosso ha scelto di affidare le chiavi del suo Benevento a Fabio. Come per SuperPippo, anche l’ex difensore di Juventus e Real Madrid è stato presentato nella cornice di Palazzo Paolo V. Il numero uno della Strega ha motivato così la decisione di dare una sterzata a una stagione cominciata sottotono. “Fabioè una persona che vale il riscatto di una città, Napoli, e di una nazione, l’Italia. E’ arrivato a grandi risultati mantenendo invariate le sue doti morali. Ha rifiutato sia una squadra che farà iche un club di. Ha scelto di giocare la coppa dei sanniti e qui nel Sannio ...

