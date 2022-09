Vietato dire messa in abiti da ciclista e chiedere alle pecorelle di non farsi gregge (Di giovedì 22 settembre 2022) Lo scrivo con un certo sollievo: io e Don Fabio Corazzina ci ritroveremo all’inferno. La sua colpa, secondo il Vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada, è quella di aver celebrato messa vestito da ciclista (la Provvidenza ha voluto che non fosse tifoso di pallanuoto). Don Fabio ha voluto la bicicletta? Pedala. E lui che fa? Pedala davvero, ma lo fa da sempre e lo fa percorrendo “strade contromano”, quelle che dai una dai due dai tre… alla fine dire messa come un tifoso del giro è un pretesto ridicolo, ma un pretesto. Sì, Don Fabio Corazzina ha superato il limite, c’è pure il video. “Qui occorre davvero fare ammenda e chiedere umilmente scusa. Ti presto io la voce, lo faccio io a nome tuo nei confronti di tanti che si sono scandalizzati e mi aspetto che tu condivida con me questo bisogno. Ti chiedo poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Lo scrivo con un certo sollievo: io e Don Fabio Corazzina ci ritroveremo all’inferno. La sua colpa, secondo il Vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada, è quella di aver celebratovestito da(la Provvidenza ha voluto che non fosse tifoso di pallanuoto). Don Fabio ha voluto la bicicletta? Pedala. E lui che fa? Pedala davvero, ma lo fa da sempre e lo fa percorrendo “strade contromano”, quelle che dai una dai due dai tre… alla finecome un tifoso del giro è un pretesto ridicolo, ma un pretesto. Sì, Don Fabio Corazzina ha superato il limite, c’è pure il video. “Qui occorre davvero fare ammenda eumilmente scusa. Ti presto io la voce, lo faccio io a nome tuo nei confronti di tanti che si sono scandalizzati e mi aspetto che tu condivida con me questo bisogno. Ti chiedo poi ...

