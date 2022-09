VIDEO – Pd-Socialisti, patto di ferro De Luca-Maraio (Di giovedì 22 settembre 2022) Il segretario nazionale del PSI Enzo Maraio sceglie la sua Salerno per suggellare il patto con il PD. I due partiti si sono uniti nella lista unica PD – Italia Democratica e Progressista. Maraio sarà candidato al Senato a Roma, De Luca alla Camera a Salerno. Il patto elettorale fa di Salerno un laboratorio politico. I due partiti sono in maggioranza al Comune: il Pd esprime il sindaco (Enzo Napoli), il Psi un assessore (Natella) e tre consiglieri comunali (Willburger, Di Popolo, Avella). Il PSI conferma il forte radicamento in quella che ad inizio anni ’90 fu la città più socialista d’Italia. In foto i due segretari provinciali Enzo Luciano (Pd) e Silvano Del Duca (PSI). La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di giovedì 22 settembre 2022) Il segretario nazionale del PSI Enzosceglie la sua Salerno per suggellare ilcon il PD. I due partiti si sono uniti nella lista unica PD – Italia Democratica e Progressista.sarà candidato al Senato a Roma, Dealla Camera a Salerno. Ilelettorale fa di Salerno un laboratorio politico. I due partiti sono in maggioranza al Comune: il Pd esprime il sindaco (Enzo Napoli), il Psi un assessore (Natella) e tre consiglieri comunali (Willburger, Di Popolo, Avella). Il PSI conferma il forte radicamento in quella che ad inizio anni ’90 fu la città più socialista d’Italia. In foto i due segretari provinciali Enzo Luciano (Pd) e Silvano Del Duca (PSI). La Denuncia.

Antonio_Tajani : Dov'era la sinistra quando i governi socialisti di Malta e Slovacchia sono stati coinvolti nell'omicidio di due gio… - Simbroda1 : RT @il_militante: '#Liberali e #Socialisti? Non li metterei sullo stesso piano. Mentre i liberali sposavano il #fascismo, i socialisti lo c… - Fabrizi58277161 : RT @il_militante: '#Liberali e #Socialisti? Non li metterei sullo stesso piano. Mentre i liberali sposavano il #fascismo, i socialisti lo c… - MinervaMcGrani1 : RT @il_militante: '#Liberali e #Socialisti? Non li metterei sullo stesso piano. Mentre i liberali sposavano il #fascismo, i socialisti lo c… - LuigiColline : RT @il_militante: '#Liberali e #Socialisti? Non li metterei sullo stesso piano. Mentre i liberali sposavano il #fascismo, i socialisti lo c… -