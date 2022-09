Vicenza, 6 arresti per una truffa da 500 milioni di euro sul traffico di carburante: il giro d’affari tra società cartiere e pompe bianche (Di giovedì 22 settembre 2022) Quattro arresti in carcere, due ai domiciliari e tre obblighi di dimora, per una truffa imponente sul traffico di carburante realizzata attraverso le “pompe bianche”. I provvedimenti del gip di Vicenza sono stati eseguiti dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf, a conclusione di un’indagine che ha portato alla luce un raggiro con evasione dell’Iva superiore ai 500 milioni di euro. Ordinato il sequestro di beni per 99 milioni di euro, che ha riguardato 32 beni immobili. Due persone non sono ancora state rintracciate. I dettagli dell’operazione sono stati illustrati dal procuratore di Vicenza, Lino Giorgio Bruno. Sono finiti in carcere Murphy ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Quattroin carcere, due ai domiciliari e tre obblighi di dimora, per unaimponente suldirealizzata attraverso le “”. I provvedimenti del gip disono stati eseguiti dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf, a conclusione di un’indagine che ha portato alla luce un ragcon evasione dell’Iva superiore ai 500di. Ordinato il sequestro di beni per 99di, che ha riguardato 32 beni immobili. Due persone non sono ancora state rintracciate. I dettagli dell’operazione sono stati illustrati dal procuratore di, Lino Giorgio Bruno. Sono finiti in carcere Murphy ...

