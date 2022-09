Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2022 ore 19:45 (Di giovedì 22 settembre 2022) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 18.35 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1 Roma NAPOLI RIMOSSO L INCIDENTE ALTEZZA FROSINONE AL MOMENTO CIRCOLazioNE SCORREVOLE VERSO SUD CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE Cè MOLTO TRAFFICO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE NEL DETTAGLIO: IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA CASSIA E LA SALARIA E PIU AVANTI CODE A TRATTI PER TRAFFICO ALTEZZA GALLERIA APPIA IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PONTINA FINO ALLO SVINCOLO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD ALTRE CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA RESTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CONSUETE CODE PER CANTIERI ATTIVI SULLA VIA PONTINA ALTEZZA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022)DEL 21 SETTEMBREORE 18.35 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1NAPOLI RIMOSSO L INCIDENTE ALTEZZA FROSINONE AL MOMENTO CIRCONE SCORREVOLE VERSO SUD CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE Cè MOLTO TRAFFICO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE NEL DETTAGLIO: IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA CASSIA E LA SALARIA E PIU AVANTI CODE A TRATTI PER TRAFFICO ALTEZZA GALLERIA APPIA IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PONTINA FINO ALLO SVINCOLO CON LA DIRAMAZIONESUD ALTRE CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA RESTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CONSUETE CODE PER CANTIERI ATTIVI SULLA VIA PONTINA ALTEZZA ...

romamobilita : #Roma #viabilità Riaperto il tratto di viale Ionio tra piazza Talenti e via Lampedusa. - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti sulla Circonvallazione Gianicolense tra Piazza Flavio Biondo-Stazione Trastevere e Viale dei Colli Portuensi - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti sul Lungotevere tra Ponte Garibaldi e Ponte Cavour - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Trionfale tra Piazza di Monte Gaudio e Ospedale San Filippo Neri - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Tuscolana tra piazza Sulmona e Arco di Travertino -

