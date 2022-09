Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2022 ore 11:30 (Di giovedì 22 settembre 2022) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 19:35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICATE LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE NEL DETTAGLIO IN INTERNA INCOLONNAMENTI DALLA CASSIA FINO ALLA SALARIA IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DALLO SVINCOLO CON LA Roma FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA RALLENTAMENTI IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO DA PORTONACCIO FINOA L RACCORDO IN USCITA SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI VERSO IL RACCORDO IN DIREZIONE DI OSTIA SULLA VIA COLOMBO DAL RACCORDO MENTRE CONSUETI DISAGI CON CODE PER CANTIERI ATTIVI SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO CON VIA DELLA GIUSTINIANA E SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022)DEL 21 SETTEMBREORE 19:35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAANCORA TRAFFICATE LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE NEL DETTAGLIO IN INTERNA INCOLONNAMENTI DALLA CASSIA FINO ALLA SALARIA IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DALLO SVINCOLO CON LAFIUMICINO FINO ALLANINA RALLENTAMENTI IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DA PORTONACCIO FINOA L RACCORDO IN USCITA SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI VERSO IL RACCORDO IN DIREZIONE DI OSTIA SULLA VIA COLOMBO DAL RACCORDO MENTRE CONSUETI DISAGI CON CODE PER CANTIERI ATTIVI SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO CON VIA DELLA GIUSTINIANA E SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI ...

romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via Prenestina (Osteria dell'Osa - Ponte di Nona) - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via dell'Amba Aradam tra Piazza di Porta San Giovanni e Via Druso - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sulla Circonvallazione Gianicolense tra Piazzale Enrico Dunant e Piazza San Giovanni di Dio - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Tor de' Schiavi tra Via Prenestina e Piazzale delle Gardenie - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico congestionato sulla Via Del Mare tra Ostia Antica e Vitinia -