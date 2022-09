fanpage : #LauraPausini che si rifiuta di intonare Bella Ciao è un’immagine tristissima, perché #BellaCiao è in fondo una can… - nonnulla242 : @perchecomemai_ Te lo spiego ma poi non accusarmi di mansplaining eh! Praticamente ha fatto dei tweet contro Marta… - luca_passani : @ovexagain @commentotuttoh @Monini779647751 @MathildaSacco @notabadword_ @asfaltofresco Ho seguito la cosa da vicin… - De_Suinis : @antondepierro Ma com'è che anche questo, come Letta, prende una scarica di fave ad ogni tweet. Eppure i due rappre… - _allthatglitz : @alice18067777 @poesiadeimotori @DANIELEALOFAN @PowerFlower93 Mi spiego meglio: Charles era poco più di un rookie.… -

Vanity Fair Italia

Già dopo la prima prova, Kolderie era convintoavessero per le mani qualcosa di davvero speciale: "Alla fine, per un momento tutti rimasero in silenzio e poi scoppiarono in un applauso. Non mi ...A pattola decisione non comportasse tagli, efossero affrontate le conseguenze fiscaline potevano derivare. Il bonus fedeltà di Messi (66.240.462 euro) veniva diviso in due nuove ... Vi spiego che cos'è la frangetta italiana, o Italian fringe, di Phoebe Dynevor Tanti i messaggi di auguri e congratulazioni, ma sono le parole di Samantha a colpire più di tutte: “Non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra” – ha ...(Adnkronos) – Da tempo è al centro del dibattito scientifico internazionale la necessità di ribadire il ruolo della vitamina D, come ormone, a sostegno della salute di un’ampia fetta di popolazione pe ...