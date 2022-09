Vezzali | “Ho l’esperienza per mettermi a disposizione del Paese”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 settembre 2022) Valentina, sottosegretaria allo Sport e candidata per Forza Italia, ha parlato su Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. Queste le sue considerazioni: “Se mi piacerebbe fare il ministro dello Sport? Mi piacerebbe portare avanti il lavoro fatto finora, dare il contributo verso il mondo dello sport e non solo. Sono una donna, ho dei figli, famiglia e tutte le esperienze che ho maturato nell’arco della mia carriera possono essere utili perdel”. In questo periodo c’è polemica per chi canta o meno ‘Bella Ciao’: “E’ una canzone che tutti conoscono e devono conoscere, anche i miei figli la cantano. Se volete che la canti anche io va bene, ma sono stonata…”. SportFace.