Verso una Nato economica Il discorso di Liz Truss all’Onu

"Il G7 e i nostri partner affini dovrebbero agire come una Nato economica, difendendo collettivamente la nostra prosperità. Se l'economia di un partner è presa di mira da un regime aggressivo, dovremmo agire per sostenerlo. Tutti per uno e uno per tutti". Una proposta chiara pronunciata da Liz Truss, primo ministro britannico, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Stiamo quindi costruendo nuove partnership in tutto il mondo", ha detto. "Stiamo rafforzando le nostre profonde alleanze di sicurezza in Europa e oltre, attraverso la Nato e la Joint Expeditionary Force. Stiamo approfondendo i nostri legami con altre democrazie come India, Israele, Indonesia e Sudafrica. Stiamo costruendo nuovi legami di sicurezza con i nostri amici dell'Indo-Pacifico e del Golfo. Abbiamo dato prova di leadership in ...

