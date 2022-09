Veneto: azienda apre la strada al congedo mestruale (Di giovedì 22 settembre 2022) È una piccola battaglia tra le tante, quella del congedo mestruale, che stiamo combattendo in Italia. È faticosa e a tratti impervia, considerando che viviamo in un Paese nel quale l’endometriosi allo stato iniziale non è riconosciuta come una patologia invalidante. Considerando che esistono persone, uomini e donne, che credono sia sufficiente un antidolorifico per poter proseguire serenamente la giornata in ufficio o in qualsiasi altra parte. E se la Spagna ha fatto da apripista in Europa, concedendo per la prima volta alle donne un congedo mestruale per tre giorni al mese, nel nostro Paese ci ha pensato un’azienda a cambiare le cose, o almeno a iniziare. È successo a Quarto d’Altino, in Veneto, che l’azienda Ormesani Srl ha introdotto per tutte le donne che soffrono ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 settembre 2022) È una piccola battaglia tra le tante, quella del, che stiamo combattendo in Italia. È faticosa e a tratti impervia, considerando che viviamo in un Paese nel quale l’endometriosi allo stato iniziale non è riconosciuta come una patologia invalidante. Considerando che esistono persone, uomini e donne, che credono sia sufficiente un antidolorifico per poter proseguire serenamente la giornata in ufficio o in qualsiasi altra parte. E se la Spagna ha fatto da apripista in Europa, concedendo per la prima volta alle donne unper tre giorni al mese, nel nostro Paese ci ha pensato un’a cambiare le cose, o almeno a iniziare. È successo a Quarto d’Altino, in, che l’Ormesani Srl ha introdotto per tutte le donne che soffrono ...

