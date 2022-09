Vendemmia, nel trevigiano la culla del prosecco biologico (Di giovedì 22 settembre 2022) (Treviso, 22/9/22) - Ai Rorè tra le prime negli anni '90 a scommettere sull'agricoltura bio. Il titolare De Stefani: «Abbiamo saputo conquistare gli appassionati alla ricerca dell'autentica tipicità territoriale» Treviso, 22 settembre 2022. La siccità e il caldo record registrati quest'anno non hanno compromesso le produzioni di vino che, all'avvio della campagna Vendemmiale, promette uve di qualità. Il segreto? Le buone pratiche agricole portate avanti da aziende che hanno creduto e investito in tecniche agricole sostenibili e che si traducono nei fatti in terreni più fertili, ricchi di sostanza organica e resistenti agli stress idrici. In altre parole terreni biologici come quelli su cui da oltre 30 anni crescono i vigneti della società agricola Ai Rore', guidata dai fratelli De Stefani, da sempre impegnata nella produzione di vini da agricoltura biologica. Dal 1990 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) (Treviso, 22/9/22) - Ai Rorè tra le prime negli anni '90 a scommettere sull'agricoltura bio. Il titolare De Stefani: «Abbiamo saputo conquistare gli appassionati alla ricerca dell'autentica tipicità territoriale» Treviso, 22 settembre 2022. La siccità e il caldo record registrati quest'anno non hanno compromesso le produzioni di vino che, all'avvio della campagnale, promette uve di qualità. Il segreto? Le buone pratiche agricole portate avanti da aziende che hanno creduto e investito in tecniche agricole sostenibili e che si traducono nei fatti in terreni più fertili, ricchi di sostanza organica e resistenti agli stress idrici. In altre parole terreni biologici come quelli su cui da oltre 30 anni crescono i vigneti della società agricola Ai Rore', guidata dai fratelli De Stefani, da sempre impegnata nella produzione di vini da agricoltura biologica. Dal 1990 ...

TargatoCN : Braccianti della vendemmia: qual è la situazione nelle Langhe e nel Roero? - martecsnc : RT @CarpeneO: La #vendemmia Carpenè-Malvolti nel Territorio del #ConeglianoValdobbiadene #Prosecco Superiore D.O.C.G., già Patrimonio dell'… - lavocedialba : Braccianti della vendemmia: qual è la situazione nelle Langhe e nel Roero? - SusanaAlonso8 : RT @viaggimperfetti: Siamo 'piombati' in vigna senza preavviso e nel corso dei preparativi per la vendemmia. Non si fa, ma ne siamo felici… - FlipRuth : RT @viaggimperfetti: Siamo 'piombati' in vigna senza preavviso e nel corso dei preparativi per la vendemmia. Non si fa, ma ne siamo felici… -