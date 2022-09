Varese | ciclista punto da insetto va in arresto cardiaco

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 settembre 2022) Milano, 22 set.(Adnkronos) - Mentre andava in bicicletta è statoda uned è stato colto da un malore, finendo incardiocircolatorio. E' accaduto a Varano Borghi, nel varesotto, a un uomo di 59 anni. Poco prima delle 12, l'uomo era in sella alla sua bici e percorreva la pista ciclabile di via Motta. Un bruciore improvviso e quella che sembrava una banale puntura disi è presto trasformata in un forte malore. L'uomo è stato subito soccorso dal personale del 118 che lo ha rinvenuto incardiocircolatorio e sottoposto a manovre di rianimazione. Trasportato in elisoccorso, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Legnano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del fatto.